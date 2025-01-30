Rize\'de Orman Yangını Kontrol Altında

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Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü Durallar Orman mevkiinde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edilirken, ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık sıçrarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - RİZE