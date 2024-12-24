Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması

Rize\'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması

Rize’deki kazada 3 kişi yaralandı, güvenlik kamerası görüntüleri kazayı belgeletti.

24.12.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Rize Merkez Bozkale köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. (78) idaresindeki 53 DY 794 plakalı kamyonet Bozkale köyü istikametinden gelerek Karadeniz Sahil Yolu üzerinden girmek istedi. Bu esnada Rize istikametinden Artvin istikametine sol şerit üzerinde seyir halinde bulunan sürücü M.Y. (29) idaresindeki 53 ADG 368 plakalı otomobil kamyonete sol ön çaprazdan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. (70) ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Yaşam, Olay, Kaza, rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
07:23 Pablo Escobar’ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı
07:11 Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı
02:49 ABD’de Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi ABD'de Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi
02:30 Uyuşturucudan yakalanan kadından küstah sözler Uyuşturucudan yakalanan kadından küstah sözler
01:28 Çevreyi kirletenlere kesilen cezaya büyük zam Çevreyi kirletenlere kesilen cezaya büyük zam
01:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 20:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.