Rize\'de seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

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Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafif ticari aracın sürücüsü seyir halinde iken bir anda araçtan alevler yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark edip aracından hemen kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - RİZE