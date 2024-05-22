Rize\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde 14 kişi hakkında silah kaçakçılığı ve ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şehirde dün yapılan operasyon neticesinde kimlikleri önceden tespit edilen şahısların evleri, iş yerleri ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 127 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - RİZE