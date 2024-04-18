Rize\'de yalnız yaşayan 47 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

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Rize'de yalnız başına yaşayan 47 yaşındaki vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

Olay, merkeze bağlı Azaklıhoca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde yalnız başına yaşayan 47 yaşındaki Necmettin Altay'ın komşuları kendisinden haber alamadı. Komşuları kontrol amacıyla Altay'ın evine girdi. Necmettin Altay'ın hareketsiz halde yattığını gören komşular durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 47 yaşındaki Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - RİZE