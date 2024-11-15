Rize\'deki Deprem Trabzon\'da Hissedildi

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Rize'deki deprem Trabzon'un ilçelerinde de hissedildi... Deprem anı kamerada

TRABZON - Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Trabzon'un Rize'ye yakın ilçelerinde de hissedildi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Trabzon'un Of ve Araklı ilçelerinde de hissedilen deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Of ilçesinde koltuk değneği yardımıyla yürüyen bir vatandaş otomobile bindiği sırada depreme yakalandı. Sarsıntının etkisiyle ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adamın etrafa baktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.