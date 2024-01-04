Rize İl Jandarma Komutanlığı 2023 yılında 2 bin 245 kişi hakkında işlem yaptı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında asayiş olayına karışmış 2 bin 245 kişi hakkında işlem yaptı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, 112 adet ruhsatsız, 2 adet ruhsatlı olmak üzere toplam 114 tabanca, 131 adet tabanca şarjörü, 2 bin 371 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği, 290 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet silah imalathanesi, 1 bin 829 adet silah parçası, 576 gram metamfetamin, 469 gram bonzai, 34 bin 207 gram kubar esrar maddesi, 759 kök kenevir bitkisi, 2 bin 329 gram kenevir tohumu, 2 bin 470 gram skunk maddesi, 52 adet sentetik hap, 68 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 bin 700 paket kaçak sigara, 2.947 paket ısıtılmış kaçak tütün mamülü, 460 kg kaçak tütün, 4.500 gram kaçak nargile tütünü ve 119 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Meydana gelen asayiş olaylarında 2 bin 245 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, 60 şüpheli tutuklandı. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 954 şahıs yakalandı ve bunların 163'ü tutuklandı. - RİZE