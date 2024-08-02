Rize İl Jandarma Komutanlığı Temmuz Ayı Operasyonlarını Açıkladı - Son Dakika
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Rize İl Jandarma Komutanlığı Temmuz Ayı Operasyonlarını Açıkladı

Rize İl Jandarma Komutanlığı, Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonları bildirdi. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kaçakçılık, siber suçlar, silah ve mühimmat suçları, uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 8 şüpheli yakalandı ve 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Ayrıca, operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara, alkollü içki, tütün, elektronik sigara tütünü, tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca trafik denetimlerinde 376 sürücüye ceza uygulayarak 66 aracı trafikten men etti. Asayiş timleri ise 364 olayın yüzde 96'sını aydınlattı ve 26 şüpheli tutuklandı.

02.08.2024 12:37
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Rize il Jandarma komutanlığı Temmuz ayı içerisinde sorumluluk bölgesi içerisinde gerçekleştirdiği operasyonları bildirdi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı'nın şehirde güven ve huzuru sağlayabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Jandarma ekipleri Temmuz ayı raporunu açıklarken, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik icra edilen 2 operasyonda, yakalanan 7 düzensiz göçmenin 5'i sınır dışı edildi. Kaçakçılık, siber, silah ve mühimmat suçlarına yönelik icra edilen 14 operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli ise sınır dışı edildi. Uyuşturucu suçlarına yönelik icra edilen 47 operasyonda ise yakalanan 47 kişiden 2'si tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 585 kök kenevir bitkisi, bin 842 gram esrar maddesi, 837 mililitre bonzai, 789 paket kaçak sigara, 22 litre alkollü içki, 5 litre etil alkol, 2 kilogram tütün, 80 paket elektronik sigara tütünü, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 70 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

66 araç trafikten men edildi

Jandarmanın sorumluluk sahası içerisinde bulunan 8 bin 946 kilometrelik yol ağı üzerinde 22 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 42 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri 11 bin 169 aracı kontrol ederken, 376 sürücüye trafik cezası uygulamış ve 66 aracı trafikten men etti.

364 olayın yüzde 96'sını aydınlatıldı

Asayiş timleri ise 87 bin 605 şahsın sorgulaması yapıp UYAP çerçevesinde 44 kişi ve ASAL kapsamında 53 kişiyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 0 ile 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 35 şahıs, 5 ila 10 yıl hapis cezası bulunan 4 şahıs, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere yakalanan toplam 40 şahsın 26'sı tutuklandı. Jandarma sorumluluk alanında Asayiş, Terör, KOM, Narkotik, Toplumsal ve Siber Suçlar olmak üzere meydana gelen 364 olayın yüzde 96'sını aydınlattı. 298 asayiş olayında şüpheli olarak adli işlem yapılan 279 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize İl Jandarma Komutanlığı Temmuz Ayı Operasyonlarını Açıkladı - Son Dakika

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