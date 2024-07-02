Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski belediye başkanının ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski belediye başkanının ölümüyle ilgili açıklama

Rize\'nin Ardeşen ilçesinde eski belediye başkanının ölümüyle ilgili açıklama

Ardeşen Kaymakamlığı, eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle ilgili açıklama yaparak 2 kişinin gözaltına alındığını ve 1 kişinin arandığını belirtti.

02.07.2024 20:33  Güncelleme: 20:39
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski belediye başkanının ölümüyle ilgili Ardeşen Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) hayatını kaybettiği olayla ilgili Ardeşen Kaymakamlığından açıklama yapılarak 2 kişinin gözaltına alındığı 1 kişinin ise aranmasının devam ettiği ifade edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Daha önce husumetli oldukları bilinen ve Ardeşen ilçemiz Atatürk Caddesi üzerinde özel bir iş yerinde başlayan tartışma sonucu olayın caddeye taşınması ile karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüş olup taraflardan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski belediye başkanının ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika

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