ROBIN WOOD aktivistleri Berlin\'deki CDU genel merkezinin çatısına pankart astı

Almanya'da iklim aktivistleri, Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel merkezinin çatısına çıkarak, "Sağcılara karşı net bir duruş-sosyal kesintilere son verin" yazılı pankart astı.

Almanya'da geçtiğimiz hafta yapılan eyalet seçimlerinde Berlin'de oy kaybeden, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yüzde 5'lik seçim barajını aşamayan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Merkezi, bir grup iklim aktivistinin protestosuna sahne oldu. Yerel saatle 07: 00'den kısa süre önce Berlin'in Tiergarten ilçesinde bulunan genel merkeze gelen ve kendilerini "ROBIN WOOD" olarak tanımlayan iklim aktivistleri, binanın çatısına çıktı. Aktivistler daha sonra halatlarla çatıdan aşağıya sarkarak ellerindeki "Sağcılara karşı net bir duruş - sosyal kesintilere son verin, iklim kriziyle mücadele edin" mesajını taşıyan pankartı açtı. Eylem nedeniyle CDU Genel Merkezine 30'dan fazla polis ekibi yönlendirildi.

"Sosyal adalet politikası, aşırı sağın daha fazla yükselişini durdurmanın en iyi yoludur"

ROBIN WOOD isimli grubun internet sitesinden yapılan açıklamada, eyalet seçimleri sonrasındaki ilk eylemlerinde CDU'ya aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişini durdurmaya, iklim koruma gibi hayati görevi ihmal etmeme ve sosyal kesintilere son verme çağrısı yapıldığı belirtildi. "İklim korumasını ihlam eden ve aşırı sağcı AfD'nin yükselişini durdurma planı olmayan CDU liderliğindeki hükümeti protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sosyal adalet politikası, aşırı sağın daha fazla yükselişini durdurmanın en iyi yoludur. İklim politikası ve sosyal önlemler bunu başarmak için birlikte ele alınmalıdır. AfD'yi zayıflatan bir politika, kar yerine insan haklarına öncelik vermeli, iklim dostu davranışları ödüllendirmeli ve herkesin günlük yaşamını somut olarak iyileştirmelidir" denildi.