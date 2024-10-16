Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi

Rojin Kabaiş\'in Cenazesi Diyarbakır\'a Gönderildi

Van YYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi 18 gün sonra bulundu, otopsi sonrası Diyarbakır'a gönderildi.

16.10.2024 02:36
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmış, o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

18 gün boyunca süren arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'e ait başörtüsü bulunmuştu. 18'inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir cesede ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş'in Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi - Son Dakika

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