Roma\'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 20 Yaralı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama, 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'nın doğu kesiminde benzin, dizel ve sıvılaştırılmış gaz satan bir istasyonda şehrin tamamında duyulan şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, aralarında 8 polis memuru ve bir itfaiyecinin de yer aldığı 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İtalyan ANSA Ajansı, yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Bir kamyonun akaryakıt istasyonunda bir boru hattına zarar vermesi sonucu bölgeye acil durum ekiplerinin çağrıldığı ve yetkililerin patlamadan önce olay yerine ulaştıkları duyuruldu. Patlamanın yol açtığı yangının yandaki bir depoya da sıçradığı ve şok dalgasının çevredeki binalarda hasara neden olduğu bildirildi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise toplamda 20 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonundan devasa bir alev topu gözlendiği ve istasyonun bulunduğu nokta ve çevredeki binalardan da dumanlar yükseldiği görüldü. Bazı görüntüler ise akaryakıt istasyonunun tamamen yandığını ortaya koydu.

İtalya Başbakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu takip ettiğini duyurdu. - ROMA