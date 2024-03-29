Romanya Ukrayna sınırında drona ait parçalar buldu

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Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırında drona ait parçalar bulunduğu kaydedildi.

NATO üyesi Romanya tarafından yapılan açıklamada, Tuna Nehri yakınlarındaki bir çiftlikte ve Ukrayna sınırında insansız hava aracına ait olduğu tespit edilen parçalara bulunduğu kaydedildi. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart akşam saatlerinde bir çiftlik alanında drona ait olduğu anlaşılan parçalar bulundu" denildi. Bakanlık açıklamasında olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cumartesi günü de benzer bir olay yaşanmıştı. Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 23 Mart'ta düzenlediği hava saldırıları sırasında Rusya'ya ait bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. Polonya Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin yerel saatle 04.23'te Polonya hava sahasına girdiği belirtilmiş, Polonya Hava Kuvvetleri ve NATO güçlerinin anında teyakkuza geçtiği, füzenin kısa bir süre Polonya sınırına 2 km mesafede bulunan Oserdow köyü semalarında seyrettiği açıklanmıştı. Açıklamada saatte 800 kilometre hızla 400 metre yükseklikte seyrettiği belirlenen Rus seyir füzesine 39 saniye sonra Polonya hava sahasını terk ettiği gerekçesiyle ateş edilmediği bildirilmişti. - BÜKREŞ