Römorka çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı

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Römorka çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça olan otomobildeki gençlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Antalya karayolunda ilerleyen Tofaş marka otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içeresinde kalan gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.