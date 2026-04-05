Rönesans Rezidans Davasında Gelişme
05.04.2026 12:23
Hatay'daki Rönesans Rezidans davasının 10. duruşması 21 saat sürdü, bir sonraki duruşma 29 Haziran'da.

Hatay'da 269 kişinin hayatını kaybettiği Antiş Yapı Rönesans Rezidans'a ilişkin yargılama, 10'uncu duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. 21 saat süren duruşmanın ardından ara kararın alınmasıyla bir dahaki duruşma 29 Haziran tarihine ertelendi.

Asrın felaketinde Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde en çok ölüm, Antiş Yapı tarafından inşa edilerek 'cennet bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. 269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı, 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci 2024 yılının Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Rönesans Rezidans davasının 10'uncu duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Nisan'da başladı. Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmaya, Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı. Mahkeme heyeti; 21 saat süren duruşmanın ardından 5 Nisan tarihinde gece saat 00.30'da ara kararını açıklayarak sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden Rahime Tosun, "Bugün duruşma daha iyi geçti, daha mutluyuz. Her istediğimizi rahatlıkla konuşabildik. Tutuklulukları devam ediyor, bilirkişi raporu yenilenecek. O zaman da istediğimiz gibi olası kast kararı gelecek. Oğlum; Doktor Sefa, hamile gelinim Doktor Fatma ve torunumu kaybettik. Gelinimizin annesi ve bebeğimize bakan aileyi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kendisi Rönesans Rezidans enkazından yaralı olarak kurtulan Cemile İncili, "Rönesans Rezidans'ta ablamı ve yeğenimi kaybettim. Ben 2 gün sonra enkazdan çıktım. Adalet için koşturuyoruz, bizim canlarımız gitti ama bizden sonrakilerin canı yanmasın diye adalet mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Saat gecenin birine geliyor, biz 2 gündür sevdiklerimiz için doğru karar alabilmek için uğraşıyoruz ve adalete güveniyoruz" dedi. - HATAY

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
