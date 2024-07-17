Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması yapıldı - Son Dakika
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Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması yapıldı

Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma gerçekleştirildi. Duruşma esnasında tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rezidansın yakınlarını kaybeden Cemile İncili, en ağır cezayı almalarını istedi.

17.07.2024 17:39
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Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması yapıldı

Asrın felaketinde ablasını ve yeğenini kaybeden, kendisi enkazdan sağ çıkarılan Cemile İncili, "Bizim canlarımız toprağın altındayken kendileri de hapiste kalsınlar çürüsünler, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan ve Antis yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma gerçekleştirildi. Duruşma esnasında kalp krizi geçiren tutuklu sanık şirket yetkilisi Bülent Seküçoğlu hastaneye kaldırıldı.

Asrın felaketinde Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde, 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan ve Antis yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi. Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmanın devam ettiği esnada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Tutuklu sanıkların tutukluğunun devamına karar verilirken bir dahaki duruşma 24 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

Asrın felaketine ablası ve yeğeniyle birlikte Rönesans Rezidans'ta yakalanan 58 yaşındaki Cemile İncili, "Bugün mahkememiz vardı. Depremde A 2 orta blokta oturuyorduk biz, çok kısa sürede yıkıldı. Ablamı ve yeğenimi kaybettim. Orada ben iki gün sonra salı günü saat 7 gibi çıkarılmışım. Ablam ve yeğenimden hiçbir ipucu bulamadım. Kasıtlı öldürme cezası almasını çok istiyorum çünkü bu kasta girer. Kimsenin şu an hapisten çıkmaması bir nebze olsun içimi rahatlattı. Bir beyefendi ayılıp bayılarak, ilk duruşmada da aynı şeyi yaptı. Bize bayılarak tepkisini verdi, diğeri akli dengesi yerinde değilmiş gibi yapıyor. Hepsinin akli dengesi de yerinde sağlığı da yerinde, bizim canlarımız toprağın altındayken, kendileri de hapiste kalsınlar çürüsünler, en ağır cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması yapıldı - Son Dakika

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