RTÜK, fon iddialarını gerçek dışı bulup Sözcü TV ve KOZA TV'ye ceza kesti - Son Dakika
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RTÜK, fon iddialarını gerçek dışı bulup Sözcü TV ve KOZA TV'ye ceza kesti

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RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'de fon soruşturması üzerinden dile getirilen bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle bu kanallara idari para cezası verdi. Sözcü TV'ye gerçeklik, KOZA TV'ye doğruluk ilkesini ihlalden verilen ceza, yayınlarla ilgili ihlal tespitine dayandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV ve KOZA TV'de fon soruşturması üzerinden dile getirilen bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Sözcü TV ve KOZA TV'de fon soruşturması üzerinden dile getirilen bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını tespit eden Üst Kurul, yayın ihlallerine yönelik yaptırım uyguladı.

Sözcü TV'ye gerçeklik ilkesini ihlalden müeyyide

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sözcü TV'de 7 Ekim tarihinde Serap Belovacıklı'nın sunumu ve Gazeteci Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, İsmail Saymaz ve Saygı Öztürk'ün konuk olarak katıldığı 'Gazeteci Masası' ve 8 Ekim tarihinde Damla Doğan Tuncel'in sunumu ile 'Bir Saat' isimli programlardaki yayın ihlallerini ele aldı.

Söz konusu programlarda konuklardan İsmail Saymaz'ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın belirli bir finansal yapının VIP üyeleri arasında bulunduğu, bazı şirketlerin söz konusu fonun değerinin artırılması sürecinde rol oynadığı ve Bakan'ın fona erken aşamada yatırım yapan kişilerden biri olduğunu iddia ettiği, bir gün sonraki yayında ise sunucu Damla Doğan Tuncel'in, bir etkinlikteki fotoğraf karesi üzerinden 'girift ilişkiler' diyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ithamlarda bulunduğu görüldü.

Sözcü TV'nin söz konusu programlarda Bakanlar ve hükümet yetkilileri ile ilgili, izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını engellediğini tespit eden Üst Kurul, Sözcü TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.

KOZA TV'ye doğruluk ilkesini ihlalden yaptırım

KOZA TV'de 8 Ekim tarihinde yayınlanan moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan 'Gün İzi' ve moderatörlüğü Sorel Dağıstanlı tarafından yapılan 'Günün Sonunda' isimli programlardaki yayın ihlalleri de Üst Kurul'un gündemindeydi. Fon soruşturmasıyla ilgili programda dile getirilen, "Örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. İktidarın bütün isimlerinin içinde olduğu, dahil olduğu bir vurgundan bahsediyoruz" ifadelerinin belirli bir siyasi kesimin bütün mensuplarını ağır suç isnatlarıyla ilişkilendirdiği, söz konusu iddiaların kesinlik içeren ifadelerle aktarıldığı ve sunucunun da bu iddiaların kaynağını bile sormadığı tespit edildi.

Bu nedenle KOZA TV'ye 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Kaynak: İHA
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