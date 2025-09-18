Ruhsatsız Gemiyle Avcılığa Ceza

Aydın'da ruhsatı olmayan gemi ile avlanan 600 kilogram midye tekrar denize bırakıldı.

Söke İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Jandarma ekipleri tarafından denizde denetim gerçekleştirildi. Denetimde, Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi bulunmayan bir gemi ile dalarak yasak şekilde midye avcılığı yapan 2 kişi tespit edildi. Gemi dahil tüm araç gerece el konulurken, canlı olan yaklaşık 600 kg midye yeniden denize bırakıldı. Gemi sahibine ruhsatsız gemi kullanımı nedeniyle, ayrıca 3 kişiye 6/1 sayılı Tebliğe aykırılıktan (yasak midye avcılığı) dolayı idari para cezası uygulandı. - AYDIN