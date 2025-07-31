Ruhsatsız İşletmeden Ele Geçirilen Ürünler İmha Edildi

Adana'da ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı. - ADANA