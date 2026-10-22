Rum şirketleri Gazimağusa'daki Pepsi fabrikasına 140 milyon euroyu aşan dava açtı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren iki Rum şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bulunan ve PepsiCo ürünlerinin üretildiği fabrikanın da aralarında bulunduğu 12 gerçek ve tüzel kişiye 140 milyon euroyu aşan tazminat davası açtı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren iki Rum şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bulunan Pepsi fabrikasına dava açtı. GKRY merkezli Politis gazetesinin haberine göre, Rum iş insanlarına ait Cyprofruta Limited ve Cyprus Farming Company Limited şirketleri, Gazimağusa'nın Kukla bölgesindeki bir fabrika ve arazinin mülkiyetine ilişkin iddialarla GKRY kontrolündeki Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne başvurdu. G. Georgiades & Associates hukuk bürosu aracılığıyla açılan davada, aralarında ABD merkezli PepsiCo'nun da bulunduğu 12 gerçek ve tüzel kişiden 140 milyon euroyu aşan tazminat talep edildi.

Rum şirketlerinden 1981 yılına dayanan mülkiyet iddiası

Davacı Rum şirketleri, söz konusu fabrika ve arazinin 1974 öncesinde kendilerine ait olduğunu, bölgede ticari faaliyet yürüttüklerini ve taşınmazların 1981 yılından itibaren Ektam Kıbrıs Limited tarafından izinleri olmadan kullanıldığını ileri sürdü. Dava dilekçesinde, Ektam Kıbrıs'ın fabrikada Pepsi, Pepsi Max, 7Up ve Mirinda markalı içeceklerin üretimini gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum şirketleri, fabrikanın faaliyetlerinin durdurulmasını, taşınmazların boşaltılarak kendilerine teslim edilmesini ve geçmiş yıllara ilişkin maddi kayıplarının karşılanmasını talep etti.

Haberde, davalılar arasında ABD merkezli PepsiCo Inc. ile Türkiye'deki şirketler bazı şirketler ve iş insanları da yer alıyor.

Rum şirketlerinden 144 milyon euroyu aşan talep

Davacı şirketler, 1981 yılından 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçen süre için 9 milyon 150 bin euro kira bedeli talep etti. Aynı dönem için taşınmazların kullanımından ve ticari kazançlardan mahrum kaldıklarını öne süren şirketler, ayrıca 135 milyon euro tazminat istedi. Böylece Rum şirketlerinin toplam maddi talebi 144 milyon 150 bin euroya ulaştı.

Dava dilekçesinde, taşınmazların yıllık kira değerinin 200 bin euro olduğu, ticari faaliyetlerden kaynaklanan kaybın ise 45 yıl üzerinden yıllık 3 milyon euro olarak hesaplandığı belirtildi.

Şubat ayında ihtarname gönderildi

Haberde, davacı şirketler 10 Şubat 2026 tarihinde davalı taraflara avukatları aracılığıyla yazılı ihtarname gönderdi. İhtarnamede, fabrikanın ve arazinin kullanımına son verilmesi, taşınmazların teslim edilmesi ve 1981 yılından itibaren hesaplanan tazminatların ödenmesi istendi. Taleplerin karşılanmadığını ileri süren Rum şirketleri, konuyu GKRY kontrolündeki mahkemeye taşıdı. Dava kapsamındaki mülkiyet ve tazminat iddialarına ilişkin henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.