Rum şirketleri Gazimağusa'daki Pepsi fabrikasına 140 milyon euroyu aşan dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rum şirketleri Gazimağusa'daki Pepsi fabrikasına 140 milyon euroyu aşan dava açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY'deki iki Rum şirketi, Gazimağusa'daki Pepsi fabrikası ve arazinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek PepsiCo'nun da bulunduğu 12 gerçek ve tüzel kişiye 140 milyon euroyu aşan tazminat davası açtı. Şirketler fabrikanın durdurulmasını ve taşınmazların teslimini istiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren iki Rum şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bulunan ve PepsiCo ürünlerinin üretildiği fabrikanın da aralarında bulunduğu 12 gerçek ve tüzel kişiye 140 milyon euroyu aşan tazminat davası açtı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren iki Rum şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa bölgesinde bulunan Pepsi fabrikasına dava açtı. GKRY merkezli Politis gazetesinin haberine göre, Rum iş insanlarına ait Cyprofruta Limited ve Cyprus Farming Company Limited şirketleri, Gazimağusa'nın Kukla bölgesindeki bir fabrika ve arazinin mülkiyetine ilişkin iddialarla GKRY kontrolündeki Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne başvurdu. G. Georgiades & Associates hukuk bürosu aracılığıyla açılan davada, aralarında ABD merkezli PepsiCo'nun da bulunduğu 12 gerçek ve tüzel kişiden 140 milyon euroyu aşan tazminat talep edildi.

Rum şirketlerinden 1981 yılına dayanan mülkiyet iddiası

Davacı Rum şirketleri, söz konusu fabrika ve arazinin 1974 öncesinde kendilerine ait olduğunu, bölgede ticari faaliyet yürüttüklerini ve taşınmazların 1981 yılından itibaren Ektam Kıbrıs Limited tarafından izinleri olmadan kullanıldığını ileri sürdü. Dava dilekçesinde, Ektam Kıbrıs'ın fabrikada Pepsi, Pepsi Max, 7Up ve Mirinda markalı içeceklerin üretimini gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum şirketleri, fabrikanın faaliyetlerinin durdurulmasını, taşınmazların boşaltılarak kendilerine teslim edilmesini ve geçmiş yıllara ilişkin maddi kayıplarının karşılanmasını talep etti.

Haberde, davalılar arasında ABD merkezli PepsiCo Inc. ile Türkiye'deki şirketler bazı şirketler ve iş insanları da yer alıyor.

Rum şirketlerinden 144 milyon euroyu aşan talep

Davacı şirketler, 1981 yılından 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçen süre için 9 milyon 150 bin euro kira bedeli talep etti. Aynı dönem için taşınmazların kullanımından ve ticari kazançlardan mahrum kaldıklarını öne süren şirketler, ayrıca 135 milyon euro tazminat istedi. Böylece Rum şirketlerinin toplam maddi talebi 144 milyon 150 bin euroya ulaştı.

Dava dilekçesinde, taşınmazların yıllık kira değerinin 200 bin euro olduğu, ticari faaliyetlerden kaynaklanan kaybın ise 45 yıl üzerinden yıllık 3 milyon euro olarak hesaplandığı belirtildi.

Şubat ayında ihtarname gönderildi

Haberde, davacı şirketler 10 Şubat 2026 tarihinde davalı taraflara avukatları aracılığıyla yazılı ihtarname gönderdi. İhtarnamede, fabrikanın ve arazinin kullanımına son verilmesi, taşınmazların teslim edilmesi ve 1981 yılından itibaren hesaplanan tazminatların ödenmesi istendi. Taleplerin karşılanmadığını ileri süren Rum şirketleri, konuyu GKRY kontrolündeki mahkemeye taşıdı. Dava kapsamındaki mülkiyet ve tazminat iddialarına ilişkin henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiPepsiCoPepsiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Çorum’da bovling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti Çorum'da bovling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
20:56
Beşiktaş’tan bol sürprizli 11
Beşiktaş'tan bol sürprizli 11
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:25
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
18:43
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 21:00:04. #7.12#
SON DAKİKA: Rum şirketleri Gazimağusa'daki Pepsi fabrikasına 140 milyon euroyu aşan dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei