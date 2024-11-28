Rus Güçlerinden Ukrayna\'nın Enerji Altyapısına Büyük Saldırı

3.Sayfa

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını belirtirken, Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıla yakın bir süredir devam ediyor. Ukrayna'nın Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Rus güçlerinin ülkenin enerji altyapısına büyük bir saldırı başlattığını açıkladı. Enerji tesislerine düzenlenen saldırıların Ukrayna genelinde gerçekleştirildiğini belirten Halushchenko, elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Halushchenko, Ukraynalılara "sığınaklara gidin" çağrısı yaptı.

Odessa'da 1 yaralı

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehirde sivil yerleşim bölgesinin bombalandığını bildirirken, Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polishchuk ise birden fazla patlama sesi duyulduğunu ve şehrin bir kısmında elektriklerin kesildiğini söyledi. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper de Rusya'nın saldırısında 1 kişinin yaralandığını belirterek, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füze tehlikesi nedeniyle Kiev, Rivne, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Balta ve Mykolaiv başta olmak üzere ülke çapında "hava saldırısı uyarısı" yayımladı. - KİEV