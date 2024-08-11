Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangına ilişkin Zaporijya'nın Rusya tarafından atanan sözde Bölge Valisi Yevgeni Balitsky, 'Ukrayna'nın Energodar kasabasını bombalaması sonucunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı' dedi.

11.08.2024 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangına ilişkin Zaporijya'nın Rusya tarafından atanan sözde Bölge Valisi Yevgeni Balitsky, "Ukrayna'nın Energodar kasabasını bombalaması sonucunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı" dedi.

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Zaporijya'nın Rusya tarafından atanan sözde Bölge Valisi Yevgeni Balitsky, yangından Ukrayna'yı sorumlu tutarak, "Ukrayna'nın Energodar kasabasını bombalaması sonucunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı" dedi.

Radyasyon seviyesinin normal olduğunu aktaran Balitsky, santralde patlama tehdidinin söz konusu olmadığını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Ukrayna ise, Rusya'nın saldırı iddialarını reddetti.

"Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil"

Yangına ilişkin Ukrayna tarafından açıklama yapılmıştı. Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, "Lütfen sakin olun. Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil. Belki de bu bir provokasyon ya da eski rezervuarın sağ kıyısındaki yerleşim yerlerinde panik oluşturma girişimidir. Şu anda Zaporijya Nükleer Santrali işgal şartları altında mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Yevtushenko, yapılan son gözlemlerin radyasyon seviyesinin izin verilen normlar dahilinde olduğunu açıklamıştı.

"Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeydedir. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali'ni sadece Ukrayna'ya, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir" demişti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdiği öne sürülmüştü. - ZAPORİJYA

Kaynak: İHA

zaporijya, Ukrayna, Rusya, Çevre, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement