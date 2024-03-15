Rus ordusunun Odessa'ya gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rus ordusunun Odessa'ya gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Odessa\'ya gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusu, Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda konutlar, ticari yapılar ve park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi.

15.03.2024 15:51
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırıları sürdürüyor. Rus ordusu yerel saatle 11.00'de Ukrayna'nın Odessa kentine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin 7 personeli dahil 46 kişinin de yaralandığını aktardı. Konutlarda, ticari yapılarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. - ODESSA

Kaynak: İHA

Ukrayna, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rus ordusunun Odessa'ya gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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