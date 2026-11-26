Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldığı saldırı sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, bir alışveriş merkezi ve 2 ticari binanın hedef alındığını ifade etti. Klitschko saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını aktardı. Klitschko, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.