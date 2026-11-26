Rus ordusunun Kiev'e balistik füze saldırısında 2'si ağır 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında bir alışveriş merkezi ve 2 ticari bina hedef alındı; saldırıda 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaya çağırdı.
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldığı saldırı sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, bir alışveriş merkezi ve 2 ticari binanın hedef alındığını ifade etti. Klitschko saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını aktardı. Klitschko, bölge sakinlerini sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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