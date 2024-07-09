Rus Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

3.Sayfa

Rus ordusunun dün Ukrayna genelini hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil ülke genelinde farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Kiev, Kryvyi Rih, Dnipro ile diğer yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 42'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca 190 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çocuk hastanesinin Rus Kh-101 seyir füzesiyle vurulduğu öğrenildi. - KİEV