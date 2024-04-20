Rus İzvestia gazetesi, Rus savaş muhabiri Semyon Eremin'in dün Ukrayna'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya'da günlük yayınlanan İzvestia gazetesi, 42 yaşındaki savaş muhabiri Semyon Eremin'in Rusya'nın savaş sırasında topraklarına kattığı Zaporojya bölgesindeki bir Rus birliğine yaptığı geziden dönüşü sırasında Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Haberde, "İzvestia savaş muhabiri Semyon Eremin, 19 Nisan'da haber çekimi için gittiği Zaporiiya'da Ukrayna insansız hava araçlarının saldırısında öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.
"Gazetecilerin öldürülmesine karşıyız"
Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin öldürülmesine karşıyız. Bu tür vakaların tamamı geniş çaplı soruşturulmalıdır" dedi.
Ukrayna'dan ise henüz bir açıklama yapılmazken, Rus gazeteci Ukrayna'ya saldırılarında başladığı Şubat 2022'den beri savaş bölgesinde çalışıyordu.
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar en az 15 gazeteci öldürüldü. - ZAPORİJYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rus Savaş Muhabiri Ukrayna'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?