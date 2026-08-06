Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 2 sanık tahliye edildi

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Rüşvet ve ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen suç örgütü davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger adli kontrol şartıyla tahliye edildi; 5 sanığın tutukluluk hali sürdü.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine hükmetti.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan incelemede, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı hususları hep birlikte değerlendiriliğinde sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara'nın ise tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilerek başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi.

Kaynak: İHA

Utku Caner Çaykara, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Avcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika

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