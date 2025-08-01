Rüşvet Operasyonu: 25 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. - İSTANBUL