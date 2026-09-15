Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı - Son Dakika
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Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
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Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, eski Koruma Şube Müdürü, komiser ve avukatın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emniyet mensupları, görev yerleri değiştirildikten sonra açığa alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin başlatılan geniş çaplı çalışmada 11 Eylül tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İncelemelerde, eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü O.U., eşi N.U., eski Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri M.A, avukat R.K, avukatlık ofisi çalışanı İ.Ü, O.U. ve R.K. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen serbest meslek sahibi S.G. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan emniyet mensupları O.U., E.D.E. ve M.A'nın görev yerleri değiştirildikten sonra açığa alınırken, toplam 6 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Antalya, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı - Son Dakika

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