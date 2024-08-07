Rusya-ABD Vatandaşı Ksenia Karelina Vatana İhanet Suçlamasını Kabul Etti

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Rusya-ABD vatandaşı olan Ksenia Karelina, Ukraynalı bir hayır kurumuna bağış yaptığı için Rusya'da tutuklanarak vatana ihanetle suçlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti.

Rusya'da aylardır tutuklu bulunan Rusya-ABD vatandaşı Ksenia Karelina, hakkındaki vatana ihanet davası kapsamında hakim karşısına çıktı. 33 yaşındaki Karelina'nın avukatı Mikhail Mushailov, müvekkilinin hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini söyledi. Davanın bir sonraki duruşması 8 Ağustos'ta görülecek. Karelina, suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Karelina, bu yılın başlarında Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki büyükanne ve büyükbabasını ziyaret ederken gözaltına alınmıştı. Ocak ayında Rusya'ya giriş yapan Karelian'nın tutuklandığını ABD tarafı 8 Şubat'ta öğrenmişti. ABD'nin California eyaletinde bir SPA merkezinde çalışan Karelina, ABD'de Ukraynalı bir hayır kurumuna 51,80 dolar bağışlaması nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından "Kiev rejimini desteklemek için kamuya açık eylemlere" katılmakla suçlanmıştı.

Karelina'nın bağış yaptığı New York merkezli kar amacı gütmeyen Razom for Ukraine adlı kuruluş, Karelina'nın gözaltına alınması nedeniyle "dehşete düştüklerini" ifade etti. - MOSKOVA