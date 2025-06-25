Rusya\'da Çocuğa Saldırı: 1.5 Yaşındaki Çocuk Komaya Girdi

Rusya'da bir havaalanında havaya kaldırılarak yere fırlatılan 1.5 yaşındaki çocuk, komaya girdi. Çocuk ve annesinin İran'daki saldırılarından kaçarak Rusya'ya geldiği öğrenilirken, saldırgan gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Belaruslu olduğu belirtilen 31 yaşındaki bir adamın 1.5 yaşındaki bir çocuğu havaya kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatası ve omurga kırıkları nedeniyle komaya girdiği öğrenildi. Çocuğu yere fırlatan şahıs ise uyuşturucu etkisi altında olduğu şüphesiyle kısa sürede gözaltına alındı.

İran'daki saldırılardan kaçıp Rusya'ya geldiler

Olayın, annenin uçaktan indikten sonra bebek arabasını almak için çocuğunu kısa süreyle yalnız bıraktığı anda gerçekleştiği belirtildi. Çocuğun ve annesinin, İran'daki saldırılardan kaçarak Rusya'ya geldiği ifade edildi. Çocuğa yönelik saldırının ırkçı saikle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bilinmezken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Moskova Bölgesi Çocuk Ombudsmanı Ksenia Mishonova olayı kınayarak, "Uyuşturucu bağımlısı bir canavar, varış salonundaki bir çocuğu yakaladı ve tüm gücüyle yere fırlattı. Tüm bunları izlemek inanılmaz derecede zor. Gözaltına alınan canavarın yasaların tüm şiddetiyle cezalandırılmasını umuyorum. Çocuğa acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA