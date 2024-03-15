Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Oy Kullanan Sandıklara Saldırı

Rusya'da sabah saatlerinde başlayan devlet başkanlığı seçiminde Moskova'da, Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde ve Rostov'da oy kullandıkları sandığa boya döken 3 kişi gözaltına alındı. Moskova'da bir oy verme kabini ateşe verilirken, St. Petersburg'ta oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı.
Rusya'da bugün başlayan ve 17 Mart'ta sona erecek devlet başkanlığı seçimi için halk sandık başında. Seçimin ilk gününde protestolar da başladı. Başkent Moskova'da oy verme merkezine gelen bir kadın, oyunu kullandıktan sonra sandığa yeşil boya döktü. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin oy kullandığı sandıktaki tüm zarflar zarar görürken, kadın gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma Birimleri tarafından Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 141. maddesi (seçim haklarının veya seçim komisyonlarının çalışmasının engellenmesi) uyarınca ceza davası açılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Rusya'ya bağlı Karaçay Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde de bir kadın sandığa yeşil boya döktü. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, eylemi gerçekleştiren kadının gözaltına alındığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya sınır bölgelerinden olan Rostov'da da bir sandığa yeşil boya döküldü. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, "Azak'taki oy verme merkezlerinden birinde görev alan bir kişi, sandığa yeşil bir sıvı döktü" ifadeleri kullanıldı. Eylemi gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kabin ateşe verildi, oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı
Rusya Soruşturma Komitesi ayrıca Moskova'nın güneydoğusundaki oy verme merkezlerinden birinde oy kullanma kabininin ateşe verildiğini, şüphelinin gözaltına alındığı aktardı. St. Petersburg kentinde ise bir oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı. Oy verme merkezlerindeki eylemler kameralara saniye saniye yansıdı.
4 aday yarışıyor, Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor
Seçimde bağımsız olarak katılan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışıyor. Ülkede 4 dönem devlet başkanlığı yapan Putin'in sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 7 Nisan'da ikinci tur oylama gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.
Merkez Seçim Komisyonuna göre 112,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede şu ana kadar yaklaşık 27 milyon kişi oy kullandı. - MOSKOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rusya'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Oy Kullanan Sandıklara Saldırı - Son Dakika
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