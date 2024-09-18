Rusya'da Hava Saldırısı Nedeniyle Tahliye Emri

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Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği hava saldırısı nedeniyle Tver bölgesindeki bir kasaba için tahliye emri verdi.

Ukrayna ve Rusya karşılıklı hava saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna, Rusya'nın batısındaki Tver bölgesine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Bölge Valisi Igor Rudenya, Toropets kasabasına düşen İHA parçalarının neden olduğu yangın nedeniyle acil durum ekibinin bölgeye sevk edildiğini ve ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti. Ukrayna'nın kasabadaki bir silah deposunu vurduğu iddia edilirken, yerel kaynaklar kasabada patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Tahliye emri verilen kasabaya otobüslerin sevk edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabadan kaç kişinin tahliye edildiği açıklanmazken, Rusya'nın resmi haber ajansı bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya'nın batısındaki Bryansk, Kursk, Oryol ve Smolensk bölgelerini de hedef aldığı bildirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 54 insansız hava aracı ve 2 füzenin düşürüldüğü belirtildi. - MOSKOVA