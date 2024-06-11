Rusya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Ufa kentinde bir inşaatın 7'nci katına bağlı olan inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Rusya'nın Ufa kentinde bir inşaatın dış cephesine kurulan inşaat iskelesi halatların kopması sonucu 7'nci kattan yere çakıldı. Kazada, 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ise ağır yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 işçinin olay yerinde, 1 işçinin ise ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılarak, kazada ihmal olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - MOSKOVA