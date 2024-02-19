Rusya\'da metan gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

3.Sayfa

Rusya'nın Soçi şehri açıklarında 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 denizci, ambardaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden balıkçılardan ikisi, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılının Aralık ayında Ünye Limanı'ndan ayrılan 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya'nın Soçi açıklarına gitti. Soçi açıklarında teknedeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları esnada metan gazından zehirlendi.

3 Türk balıkçı hayatını kaybetmişti

Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybederken, 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına intikal ettirilerek, buradaki hastanede tedavi altına alındı. Ölen balıkçıların cenazeleri dün (18 Şubat 2024), Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte Ünye Limanı'na yanaştı. Burada Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayda zehirlenen mürettebat o anları anlattı: "Aşağıya inince 1 dakika içinde bayıldım"

Olayı anlatan mürettebat ve Cengiz Demirci'nin kuzeni Ercan Demirci, "Bana görev verdiler ve temizlik yapılması gerektiğin söylediler. Tek başıma aşağıya indim ve ne sebeple olduğunu bilmiyorum 1 dakika içerisinde bayıldım. Simsiyah su vardı, Rusya'dan gelen kadar suyu değiştirmişler, sonrasında o sudan örnek alındı. İkisi de evli ve çocukları vardı. İlk olarak aşağıya ben indim. Benim bayıldığımı görünce onlar da indi ve giren bayıldı, ölenler oldu. Gemide toplam 30 kişilik bir ekiptik. Biz aşağıya görev verildiği için indik. Ben bayılınca beni elektrik çarptı zannetmişler, kendi imkanlarımızla acil sağlık müdahalelerinde bulunduk" diye konuştu.

2 mürettebat toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazeleri, otopsinin ardından memleketleri Samsun'un Terme ilçesine gönderildi. 2 balıkçı için Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Aileler burada taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Terme ilçesindeki Çangallar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - SAMSUN