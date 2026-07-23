Rusya'da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü.
Rusya'nın Moskova bölgesinde yer alan Odintsovo'da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü. Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın eğitim uçuşunda olduğu belirtilerek, pilotun uçak yere çakılmadan önce kendisini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu öne sürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'da Su-57 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
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