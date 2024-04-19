Rusya'da Tu-22M3 Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Stavropol bölgesinde Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinde 4 pilotun bulunduğu uzun menzilli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov yaptığı açıklamada, pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vladimirov, "Krasnogvardeysky bölgesinde askeri uçak kazasına ilişkin net bilgi aldık. Bir mürettebat üyesinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Vladimirov, kayıp bir pilotu arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bombardıman uçağının Stavropol'de muharebe görevini gerçekleştirdikten sonra havaalanına dönüşü sırasında Krasnogvardeysky'deki boş bir araziye düştüğü belirtilmişti. Uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak ayrılan 3 pilotun ekipler tarafından bulunduğu, 2'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, 1 pilotun ise kaybolduğu aktarılmıştı. Uçakta mühimmat bulunmadığı, uçağın "teknik bir arıza" sonucu düştüğü ifade edilmişti.

Ukrayna, Rus uçağını düşürdüğünü iddia etmişti

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birimleri ilk kez Ukrayna Savunma İstihbaratı ile iş birliği yaparak Rusya'nın barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını imha etti" demişti. - MOSKOVA