Rusya'da Tu-22M3 Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da Tu-22M3 Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Stavropol bölgesindeki bir Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı düştü ve kazada 1 pilot hayatını kaybetti. Diğer pilot ise hala kayıp. Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov, kazayla ilgili net bilgi aldıklarını ve derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kazanın nedeni olarak teknik bir arıza gösterildi. Ukrayna ise Rus uçağını düşürdüğünü iddia etti.

19.04.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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Rusya'nın Stavropol bölgesinde Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Rusya'nın güneyindeki Stavropol bölgesinde 4 pilotun bulunduğu uzun menzilli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov yaptığı açıklamada, pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vladimirov, "Krasnogvardeysky bölgesinde askeri uçak kazasına ilişkin net bilgi aldık. Bir mürettebat üyesinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Vladimirov, kayıp bir pilotu arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bombardıman uçağının Stavropol'de muharebe görevini gerçekleştirdikten sonra havaalanına dönüşü sırasında Krasnogvardeysky'deki boş bir araziye düştüğü belirtilmişti. Uçaktan fırlatma koltuğunu kullanarak ayrılan 3 pilotun ekipler tarafından bulunduğu, 2'sinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, 1 pilotun ise kaybolduğu aktarılmıştı. Uçakta mühimmat bulunmadığı, uçağın "teknik bir arıza" sonucu düştüğü ifade edilmişti.

Ukrayna, Rus uçağını düşürdüğünü iddia etmişti

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birimleri ilk kez Ukrayna Savunma İstihbaratı ile iş birliği yaparak Rusya'nın barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını imha etti" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Tu-22M3 Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Tu-22M3 Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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