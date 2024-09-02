Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi, 2 kişi yaralandı

Rusya Kiev\'e füze saldırısı düzenledi, 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırı sonucunda bir su tesisinde hasar oluştuğunu ve sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonunun girişinde de hasar meydana geldiğini söyledi.

02.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:20
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Ukrayna genelinde yaklaşık iki saat boyunca hava saldırısı uyarıları yapılırken, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin 10'dan fazla seyir füzesi ve yaklaşık 10 balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Svyatoshynksyi bölgesinde saldırı sonucunda bir su tesisindeki kazan dairesinde kısmen hasar oluştuğunu ve sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonunun girişinde de hasar meydana geldiğini söyledi. Metro istasyonundaki seferlerin sürdüğünü ifade eden Klitschko, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ekiplerin bölgeye sevk edildiğini kaydeden Klitschko, ayrıca 4 aracın ve bir binanın alev aldığını söyledi. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya Kiev'e füze saldırısı düzenledi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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