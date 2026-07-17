Rusya'nın Ukrayna Limanına Saldırısı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna Limanına Saldırısı

17.07.2026 13:19
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Rusya, Mykolaiv limanına saldırdı; 3 gemi hasar gördü, 2 Ukraynalı vatandaş hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'nın limanına düzenlediği saldırıda yabancı bayraklı 3 geminin hasar gördüğü ve gemide bulunan 2 Ukrayna vatandaşının öldüğü aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentindeki liman altyapısını vurdu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, dronlarla gerçekleştirilen saldırıda yabancı bayraklı 3 geminin de hasar gördüğü açıklandı. Ayrıca, erken saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda gemide bulunan 2 Ukrayna vatandaşının öldüğü aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizcilik, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna Limanına Saldırısı - Son Dakika

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