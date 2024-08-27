Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda birçok bina, dükkan ve otomobil hasar gördü.

27.08.2024 10:43
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, dün Ukrayna topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

Rusya yüzlerce füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk fırlatılan 102 füze ve 99 İHA'nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti. Ukraynalı yetkililer saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı "çirkin" olarak nitelendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunun "korkakça" bir saldırı olduğunu belirtmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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