Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Füze ve İHA Saldırılarında 4 Ölü - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Füze ve İHA Saldırılarında 4 Ölü

Rusya\'nın Ukrayna\'ya Yönelik Füze ve İHA Saldırılarında 4 Ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih'de bir otele isabet eden füze sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı. Sumy'de ise bir depoya yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldü.

06.03.2025 10:25  Güncelleme: 10:39
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar, uluslararası tüm çabalara rağmen devam ediyor. Rusya gece saatlerinde füze ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna topraklarını hedef aldı. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir füzenin şehrin merkezindeki bir otele isabet etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırıda biri çocuk 31 kişinin yaralandığını belirten Vilkul, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 14 yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Vilkul, enkaz altından 18 kişinin kurtarıldığını, saldırı nedeniyle çıkan yangının ise söndürüldüğünü söyledi.

Bölgede gece saatlerinde 6 İHA'nın düşürüldüğünü ifade eden Kryvyi Rih Belediye Başkanı Vilkul, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 apartmanın, 2 okul, 2 anaokulu, bir kültür merkezi, bir posta şubesi ve 12 işyerinin hasar gördüğünü belirtti.

Sumy'e İHA saldırısı

Rusya, Sumy şehrinde ise insansız hava aracıyla bir depoyu hedef aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda depoda güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Füze ve İHA Saldırılarında 4 Ölü - Son Dakika

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