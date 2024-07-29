Rusya'nın Volgograd kentinde tren kazası: Yaklaşık 100 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Volgograd kentinde tren kazası: Yaklaşık 100 kişi yaralandı

Rusya'nın Volgograd kentinde bir yolcu treni raydan çıktı ve yaklaşık 100 kişi yaralandı. Kazada en az 8 vagon raydan çıktı ve olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

29.07.2024 14:18
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Rusya'nın Volgograd kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Rusya'nın Volgograd kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kaza sırasında trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını yazdı. Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi. - VOLGOGRAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Volgograd kentinde tren kazası: Yaklaşık 100 kişi yaralandı - Son Dakika

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