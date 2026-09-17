Rusya, Ukrayna'da tahıl taşıyan köprüyü vurdu, 3 bin vagon bekliyor

Ukrayna devlet demiryolları işletmesi Ukrzaliznytsia, Rusya'nın Ukrayna'da tahıl ihracatı için hayati öneme sahip bir köprüyü vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna devlet demiryolları işletmesi Ukrzaliznytsia, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesinde Tuna Nehri üzerindeki limanlara tahıl taşınması için hayati öneme sahip olan Bilhorod-Dnistrovskyi Köprüsü'nü vurduğunu açıkladı.

Köprünün ne zaman hasar gördüğünü veya hasarın ne kadar ciddi olduğunu belirtmeyen Ukrzaliznytsia, şu anda yaklaşık 3 bin tahıl vagonunun yeniden ihracat için Tuna limanlarına doğru ilerlediğini ifade etti.

Ukrzaliznytsia'dan bir yetkili, "Durum çok zor. Bilhorod-Dnistrovskyi Köprüsü'nü yeniden kullanıma açmak için çalışıyoruz. Köprüyü yeniden açmadığımız takdirde vagonlar için minimum bekleme süresi 26 gün olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın ülke ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiren Karadeniz limanlarını fiilen kullanılamaz hale getirmesinin ardından, tahıl da dahil olmak üzere yüklerin çoğu Tuna Nehri üzerindeki limanlara yönlendirildi. Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinde üç nehir limanı bulunuyor. Yükler bu limanlara hasar gören köprü üzerinden veya transit kapasitesinin sınırlı olduğu komşu Moldova üzerinden ulaştırılıyor.

Ukrzaliznytsia, ay başından bu yana 118 bin ton tahılın Tuna limanlarına taşındığını açıkladı.