Rüzgarın etkisiyle büyüyen ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

Burdur'da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alınırken yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Menderes Mahallesi 39031 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevre için tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 2 araç ve 6 personel sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dekarlık otluk alan yanarken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.