Rüzgarın Sürüklediği 38 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde SUP board (kürek sörfü) yapan ve rüzgarın etkisiyle 2 mil açığa sürüklenen 38 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde SUP board yapmak için bir grup Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte denize açılan kalabalık grup dönüş yolunda aniden bastıran rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı. Sahile dönme çabaları sonuç vermeyen gruptakilerin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yaklaşık 2 mil açığa sürüklenen vatandaşların yanına ulaşan deniz polisi SUP bordları ile birlikte 38 kişiyi kurtararak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Vatandaşlar Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.