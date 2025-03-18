Sabiha Gökçen\'de Polnet Arızası

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Polnet sistemi, saat 18.20'de yaşanan arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldı. Ulaştırma Bakanlığı, sistemin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde saat 18.20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işleminin bir süreliğine kesintiye uğradığı aktarılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 Mart 2025 tarihinde saat 18.20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır. Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür. Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanarak su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır. Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır" denildi. - İSTANBUL