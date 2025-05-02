Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağın pilotu indikten sonra, pistte dolaşan ördek gördü. Pilot, hava trafik kontrolörünü telsizden "Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte" sözleriyle uyardı. O telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

02.05.2025 14:06  Güncelleme: 14:18
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

İNİŞ SIRASI BEKLEYEN UÇAK BEKLEMEYE ALINDI

Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı. Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

PİLOT: Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte bilginize

KULE: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim

PİLOT: Mutabıkız

Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    Ördekler kirmizi cizgimiz.. gidin otede oynayin. 0 0 Yanıtla
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