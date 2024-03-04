Safiport Limanında Tank Patladı, Yürekler Ağza Geldi - Son Dakika
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Safiport Limanında Tank Patladı, Yürekler Ağza Geldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Safi Port limanında, İzaydaş'a kiralanmış olan bir geri dönüşüm tankında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.03.2024 12:59
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Safiport limanında korkutan patlama

Tank patladı, yürekler ağza geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safi Port'un İzaydaş'a kiraladığı tankta patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği alandaki yangın kontrol altına alındı.

Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan Safi Port limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safiport Limanında Tank Patladı, Yürekler Ağza Geldi - Son Dakika

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