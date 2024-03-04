Safiport Limanında Tank Patladı, Yürekler Ağza Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bir esnafın çay daveti üzerine içeri giren Bakan Bolat, çayın sıcak olup olmadığını sorduğunda 'sıcak' yanıtını alınca içeri girdi. Esnafın 'çayım kaçaktır' ifadeleri üzerine ise Belediye Başkanı Demir tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.