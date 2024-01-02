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Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, Çerçiler Mahallesinde aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özgürel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 14:47,
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Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çerçiler Mah. Ankara Bulvarında meydana geldi. Araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel aracında kalp krizi geçirdi. Özgürel'i hareketsiz bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgürel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Özgürel'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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