Safranbolu'daki anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Safranbolu'daki anız yangını kontrol altına alındı

Safranbolu\'daki anız yangını kontrol altına alındı
21.07.2026 14:54  Güncelleme: 14:58
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Musalla Mahallesi mevkisindeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Karabük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'daki anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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