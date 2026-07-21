Safranbolu\'daki anız yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Musalla Mahallesi mevkisindeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARABÜK